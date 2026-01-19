Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 1-3: Δεν σταματούν πουθενά οι Βοιωτοί - Φουλ για τετράδα

Ο Λεβαδειακός πέρασε σαν σίφουνας και από το Αγρίνιο επικρατώντας με 3-1 του Παναιτωλικού και ξεφεύγοντας με 9 βαθμούς από τον πέμπτο Παναθηναϊκό και τον Βόλο, με τις δύο ομάδες να έχουν από έναν αγώνα λιγότερο και την ομάδα της Μαγνησίας να παίζει απόψε (20:00) με την Κηφισιά.

Η ομάδα της Βοιωτίας προηγήθηκε 2-0 μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο χάρη στα γκολ του Κωστή στο 3' και του Μπάλτσι στο 10'.

Στο 44' ο Μπάλτσι από αριστερά έβγαλε τη σέντρα και ο Λιάγκας με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-3.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-3 με τον Ενκολόλο στο 63ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα (17η αγωνιστική)

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ

Η βαθμολογία (17η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 41

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39

4. Λεβαδειακός 34

5. Παναθηναϊκός 25

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Αστέρας Aκtor 13

12.ΑΕΛ Novibet 13

13. Ατρόμητος 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Βόλος, Ατρομήτος, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος (5μμ)

Αστέρας Aktor – ΑΕΚ (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ