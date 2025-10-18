Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΟΦΗ σήμερα (18/10) για την 7η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 2.

Η ομάδα του Αγρινίου αναζητά μία βαθμολογική ανάσα μετά τη συντριβή με 6-0 από τον Λεβαδειακό την περασμένη αγωνιστική, υπό τις οδηγίες πλέον του Γιάννη Αναστασίου.

Οι Κρητικοί προέρχονται από το θρίαμβο με 3-0 επί του Άρη με τον Μίλαν Ράσταβατς να υπολογίζει στους Θεοδοσουλάκη και Σενγκέλια. Εκτός αποστολής έμειναν οι Γκονθάλεθ και Φούντας, Ζανελάτο, Καινουργιάκης, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 17:00

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 19:30

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 20:00

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 16:00

Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30

Άρης - Παναθηναϊκός 19:30

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 16 ΠΑΟΚ 14 Ολυμπιακός 13 Λεβαδειακός 10 Άρης 10 Βόλος 9 Παναθηναϊκός 8 Κηφισιά 7 ΟΦΗ 6 Ατρόμητος 5 Πανσερραϊκός 5 ΑΕΛ Novibet 4 Παναιτωλικός 4 Asteras Aktor 2