Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το ματς Παναιτωλικός - Ολυμπιακός για τη 12η αγωνιστική της Super League είναι προγραμματισμένο για σήμερα Κυριακή (30/11) στις 17:00 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1HD.

Ο Παναιτωλικός έχασε την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα και μετά τον θρίαμβο εντός έδρας επί της ΑΕΛ (3-0) να πάρει για πρώτη φορά φέτος 2η σερί νίκη.

Ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του το ιστορικό παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League και να επιστρέψει στην… πραγματικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.