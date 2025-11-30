Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το ματς Παναιτωλικός - Ολυμπιακός για τη 12η αγωνιστική της Super League είναι προγραμματισμένο για σήμερα Κυριακή (30/11) στις 17:00 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1HD.
Ο Παναιτωλικός έχασε την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα και μετά τον θρίαμβο εντός έδρας επί της ΑΕΛ (3-0) να πάρει για πρώτη φορά φέτος 2η σερί νίκη.
Ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του το ιστορικό παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League και να επιστρέψει στην… πραγματικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
