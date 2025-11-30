Μενού

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δείτε τον αγώνα Παναιτωλικός - Ολυμπιακός για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Champions League
Φάση από το ματς Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Το ματς Παναιτωλικός - Ολυμπιακός για τη 12η αγωνιστική της Super League είναι προγραμματισμένο για σήμερα Κυριακή (30/11) στις 17:00 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1HD.

Ο Παναιτωλικός έχασε την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα και μετά τον θρίαμβο εντός έδρας επί της ΑΕΛ (3-0) να πάρει για πρώτη φορά φέτος 2η σερί νίκη.

Ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του το ιστορικό παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League και να επιστρέψει στην… πραγματικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ