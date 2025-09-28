Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο σήμερα (28/09) για την 5η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Το «τριφύλλι», μετά την εκπληκτική εμφάνιση στη Βέρνη και το 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόιζ, επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα όπου βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις χωρίς νίκη και θέλει μόνο το τρίποντο προκειμένου να πάρει ψυχολογία και βαθμολογική ανάσα καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από το βαθμό της ισοπαλίας στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ (σ.σ. 0-0) και με 4 βαθμούς βρίσκονται στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00