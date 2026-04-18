Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Αγρίνιο ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική στα Super League Playouts με τον Παναιτωλικό να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό. Η αναμέτρηση Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός κάνει σέντρα στις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Πανσερραϊκός στην τελευταία αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος έσπασε μια παράδοση που τον ήθελε να έχει μόνο ήττες στις έξι επισκέψεις του στην έδρα του Παναιτωλικού για τη Super League. Η ομάδα του Αγρινίου διατηρεί ένα αήττητο εννέα αγώνων εντός και εκτός έδρας με τα Λιοντάρια από το 2023-24 που συναντήθηκαν και πάλι για την πρώτη κατηγορία. Σε εννέα αναμετρήσεις τους για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και τα Playouts υπάρχουν πέντε νίκες του Παναιτωλικού και τέσσερις ισοπαλίες.

Στα τρία τελευταία μεταξύ τους δεν έχει σκοράρει ο Πανσερραϊκος, αφού υπήρξε νίκη του Παναιτωλικού με 1-0 στην αναμέτρηση του Α’ Γύρου στις Σέρρες, ισοπαλία 0-0 στο ματς του Αγρινίου και στην περσινή τους αναμέτρηση για τα Playouts o Παναιτωλικός επικράτησε με 1-0. Το τελευταίο γκολ του Πανσερραϊκού επί της ομάδας του Αγρινίου ήταν στις 23 Απριλίου 2025, στο 1-1 στις Σέρρες για τα περσινά Playouts.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Απριλίου

Κηφισιά - Αστέρας Τρ. 16:00

Ατρόμητος - ΑΕΛ 17:00

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 20:00

Η βαθμολογία των Playouts

9. Ατρόμητος 31

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 28

12. ΑΕΛ 23

---------------------

13. Πανσερραϊκός 21

14. Αστέρας Τρ. 21