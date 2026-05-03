Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0: Χαμένη ευκαιρία για την Ένωση που δίνει παράταση στο πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με δέκα παίκτες από το 20' λόγω αποβολής του Ερνάντεθ και με κορυφαίο τον Λαφόν διατήρησε ανέπαφη την εστία του, μένοντας στο 0-0 με την ΑΕΚ και δίνοντας... παράταση στο πρωτάθλημα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε σταθερός στο 3-4-2-1, που χρησιμοποιεί εδώ και καιρό, για άλλο ένα παιχνίδι. Κάτω από τα δοκάρια διατήρησε τον Λαφόν. Στην τριάδα της άμυνας αγωνίστηκαν οι Ίνγκασον (κεντρικά), Πάλμερ-Μπράουν (δεξιά) και Ερνάντεθ (αριστερά).

