Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Μετρούσαν...Γιόβιτς στη Λεωφόρο

Η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Γιόβιτς πήρε τη νίκη στη Λεωφόρο με 3-2. Χατ τρικ του διεθνή Σέρβου φορ, ο οποίος ευστόχηε σε δυο πέναλτι. Η 3η Ένωση έφτασε τους 28 βαθμούς και παραμένει στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός έμεινε 6ος με 18 πόντους, στο -3 από Βόλο και Λεβαδειακό, έχοντας βέβαια ματς λιγότερο.