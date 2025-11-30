Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Μετρούσαν...Γιόβιτς στη Λεωφόρο

Η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Γιόβιτς πήρε τη νίκη στη Λεωφόρο με 3-2. Χατ τρικ του διεθνή Σέρβου φορ, ο οποίος ευστόχηε σε δυο πέναλτι. Η 3η Ένωση έφτασε τους 28 βαθμούς και παραμένει στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.
Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός έμεινε 6ος με 18 πόντους, στο -3 από Βόλο και Λεβαδειακό, έχοντας βέβαια ματς λιγότερο.
- Προειδοποίηση Κολυδά για τη νέα κακοκαιρία: Έρχεται νωρίτερα - Πότε ξεκινούν οι πολλές βροχές
- Το Γιβραλτάρ της Ελλάδας: Το νησί με τον πιο τρομακτικό βράχο στην Ευρώπη
- Αυτή είναι η άγνωστη πρώτη γυναίκα του Τζορτζ Κλούνεϊ - Με ποιον διάσημο ζει σήμερα
- Γρηγορία Μεθενίτη: «Έκανα πολλά χρόνια να μπω σε λεωφορείο γιατί με χούφτωναν συνεχώς»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.