Παναθηναϊκός - ΑΕΚ LIVE για την 21η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στο Telecom Center ολοκληρώνεται η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την ΑΕΚ στο ντέρμπι για τη 2η θέση . Παναθηναϊκός - ΑΕΚ LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Οι «πράσινοι» προέρχονται από δύο διαδοχικές από Κολοσσό και Ηρακλή ενώ έχασαν τα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους. Έτσι έφτασαν τις τέσσερις ήττες στην κανονική περίοδο και ενώ στις δύο προηγούμενες σεζόν είχαν συνολικά μία σε 44 παιχνίδια αυτής της φάσης.
Το σερί της ΑΕΚ έφτασε τις εννιά νίκες και άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου από το παιχνίδι στη Μύκονο. Εκτέλεσε με 50% στα δύο τελευταία παιχνίδια της από τη γραμμή του τριπόντου, έχοντας 13/26 απέναντι στον ΠΑΟΚ και 12/24 κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας. Καλύτερα εκτέλεσε μόνο στο εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό (52,38%).
GBL: Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής
Σάββατο 14 Μαρτίου
Μαρούσι - Περιστέρι 61-84
Μύκονος - Προμηθέας 89-99
ΠΑΟΚ - Άρης (Αναβλ.)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κολοσσός - Ηρακλής 12:45
Πανιώνιος - Ολυμπιακός 13:00
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 16:00
Η βαθμολογία στο μπάσκετ
1. Ολυμπιακός 19-0
2. Παναθηναϊκός 15-4
3. ΑΕΚ 14-4
4. ΠΑΟΚ 11-6
5. Άρης 10-7
6. Περιστέρι 10-9
7. Ηρακλής 8-10
8. Προμηθέας 7-12
--------------------------
9. Μύκονος 7-12
10. Πανιώνιος 5-13
11. Κολοσσός 5-13
12. Καρδίτσα 5-14
--------------------------
13. Μαρούσι 4-16
- Καλαμαριά: «Κλειδί» στην υπόθεση οι απολογίες των φίλων του 20χρονου - Τι είπε στο Reader ο θείος του 23χρονου
- Πόσο ασφαλή είναι τα social media για έναν ανήλικο σήμερα; Φτιάξαμε λογαριασμό και το διαπιστώσαμε μόνοι μας
- Tα 2 ελληνικά νησιά που αυτό το καλοκαίρι επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες για να μην «βουλιάξουν»
- Το επικίνδυνο μήνυμα που στέλνει στη Βόρεια Κορέα ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
