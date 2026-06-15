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Τραγωδία με νεκρό σε γάμο στην Κάλυμνο - Εξερράγη δυναμίτης στα χέρια του

Το γλέντι για τον γάμο στην Κάλυμνο μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν καλεσμένος ακρωτηριάστηκε αφού έσκασε στα χέρια του δυναμίτης.

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Επιχείρηση του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή ασθενή | Shutterstock
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Τραγωδία κατά τη διάρκεια γάμου στην Κάλυμνο, όπου ένας 57χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα αφότου εξερράγη δυναμίτης στο χέρι του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου (13/06), όταν ο άνδρας ακρωτηριάστηκε από την έκρηξη του δυναμίτη που έφερε πάνω του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η Δημοκρατική. 

Άμεσα, μεταφέρθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κατέστη αδύνατο να κρατηθεί στη ζωή.

Σε εξέλιξη παραμένει έρευνα για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό αλλά και για τους λόγους που είχε πάνω του το θύμα τον δυναμίτη

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