Στις 19 Ιουνίου αναμένεται η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και ανάμεσα στα μεγάλα ερωτηματικά της συμφωνίας είναι και ο Λίβανος.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη «λιβανική ρήτρα».

Την ίδια στιγμή, ούτε ο Αμερικανός Πρόεδρος, έκανε κάποια αναφορά στον Λίβανο στις αρχικές αναρτήσεις του στο Truth Social, παρά εστίασε στα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «Yedioth Ahronoth», ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε επίσης στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τον Λίβανο και ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις θέσεις που κατέχει σήμερα, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για την αποτροπή της απειλής από τη «Χεζμπολάχ», συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής υποδομών και της απάντησης σε οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί -- σε συνομιλία με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, του Ιράκ και της Τουρκίας-- τόνισε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου πρέπει να σταματήσουν εντελώς και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν μας δεσμεύει η συμφωνία»: Τι δήλωσαν οι υπουργοί του Ισραήλ

Η εφημερίδα σημείωσε ότι οι δηλώσεις αυτές έτυχαν πλήρους υποστήριξης από τους υπουργούς κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου (καμπινέτ), καθώς, σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες, το Ισραήλ υπερασπίζεται τα συμφέροντά του στο ζήτημα αυτό.



Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, εξέδωσε τη Δευτέρα την πρώτη δημόσια απάντηση του Ισραήλ στη πρόσφατα ανακοινωθείσα συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν θα είναι δεσμευτική για το Ισραήλ και δεν θα περιορίζει τις αποφάσεις του για την ασφάλεια.

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Τα σχόλιά του έγιναν μετά την επίτευξη αρχικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης με στόχο το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την παράταση μιας εύθραυστης εκεχειρίας μετά από εβδομάδες συγκρούσεων.

BIG: Israel's Defense Minister Katz says the IDF will not withdraw from security zones in Lebanon, Syria, or Gaza despite the US-Iran ceasefire deal.



Netanyahu made this clear directly to Trump.



Katz says the security zones will be cleared of local residents and all terror… pic.twitter.com/nwfKLqnag6 — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Τα σχόλια του Μπεν-Γκβιρ ακολουθήθηκαν από δημοσιεύματα που υποδηλώνουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να δεσμευτεί από οποιεσδήποτε διατάξεις που σχετίζονται με τον Λίβανο και ενδέχεται να προκύψουν από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, όπως μεταφέρει το Sky News.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να κατέχει τμήματα του Λιβάνου, της Συρίας και της Γάζας «επ' αόριστον», δήλωσε μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Ο Ισραήλ Κατζ ανέφερε ότι η κατάληψη της περιοχής στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν ήταν ένα από τα «μεγαλύτερα επιτεύγματα» του στρατού κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Στη συνέχεια, ο Νότιος Λίβανος θα «καθαριστεί» από τους ντόπιους κατοίκους και από «όλες τις τρομοκρατικές» υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών, πρόσθεσε ο Κατζ.

Νετανιάχου σε Τραμπ: «Το Ισραήλ θα επιτεθεί, αν επιτεθεί το Ιράν»

O Μπενιαμόν Νετανιάχου, μετέφερε επίσης το μήνυμα για τον Λίβανο, χθες στον Ντόναλντ Τραμπ και σε ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Κατζ.

Προειδοποίησε επίσης ότι το Ισραήλ θα αντεπιτεθεί εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ λόγω των γεγονότων στο Λίβανο.

«Είμαστε αφοσιωμένοι μόνο στους πολίτες μας και στην ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε, λέγοντας ότι το Ισραήλ «δεν θα συμβιβαστεί» όσον αφορά τα συμφέροντά του στον τομέα της ασφάλειας.\

Αντιπροσωπείες ΗΠΑ - Ιράν στη Ντόχα

Στο μεταξύ, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να στείλουν αντιπροσωπείες στη Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές, έμμεσες συνομιλίες ενόψει της υπογραφής, που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στη Γενεύη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ξεχωριστές προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις με κάθε μία από πλευρές θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στη Ντόχα, πριν την επίσημη υπογραφή στην Ελβετία και την έναρξη τεχνικών συνομιλιών», δήλωσε στο AFP διπλωμάτης που πρόσκειται στις συνομιλίες, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεσολαβητές του Κατάρ αποχώρησαν από την Τεχεράνη έπειτα από «17 ώρες έντονων διαπραγματεύσεων», που ξεκίνησαν χθες Κυριακή και κατέληξαν σε συμφωνία.

Λίβανος: Δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ - Ιράν

Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, δήλωσε επίσημη λιβανική πηγή στο AFP.

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας» ούτε για τον χρόνο κατά τον οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και του Λιβάνου, επεσήμανε αυτή η επίσημη πηγή που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕΜΠΕ, οι εχθροπραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν μειωθεί σε ένταση και το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι δεν σημειώθηκαν ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από χθες Κυριακή το βράδυ.

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι χαιρέτισε «το Ιράν και τις ΗΠΑ» και ευχαρίστησε τις δύο χώρες που «επέμειναν να περιληφθεί στη συμφωνία ένας απαραίτητος και δεσμευτικός όρος ο οποίος προβλέπει τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης εναντίον όλου του Λιβάνου».

Η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν προβλέπει «τον άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε διάφορα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε ότι η χώρα θα διατηρήσει τα στρατεύματά της στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα.