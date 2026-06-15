Αποφασισμένος να κάνει περιοδείες μέχρι το τέλος Ιουλίου, το πιθανότερο μία ανά εβδομάδα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα το απόγευμα της Τρίτης (16/06) αναμένεται να βρεθεί σε κάποια γειτονιά της Δυτικής Αττικής, μένει να φανεί κιόλας αν θα πέσουν και οι υπογραφές στη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά που θα αποτελέσει βαλβίδα εκτόνωσης της πολύ μεγάλης κίνησης που παρατηρείται κάθε μέρα στο συγκεκριμένο σημείο. Σε κάθε περίπτωση ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να βγει μπροστά και να κινείται πιο έντονα, γνωρίζοντας ότι έτσι κερδίζονται οι εκλογές.

Πρεμιέρα Τσίπρα σήμερα στη Νίκαια

Με συντονιστή της πρώτης εκδήλωσης τον Θανάση Πάτρα, έναν εκ των προσωπικοτήτων που έχουν υπογράψει στο κόμμα ΕΛΑΣ, ο πρώην πρωθυπουργός εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες. Επιχειρεί να επανασυστηθεί σε περιοχές με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, που είχε χάσει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία περίοδο, να τους ακούσει και να δώσει τις δικές του απαντήσεις στα προβλήματα τους. Στη συνέχεια θα γίνουν, πανελλαδικά, πολλές εκδηλώσεις μικρές και μεγάλες του κόμματος όπου σε αρκετές θα δώσει το παρών ο Αλέξης Τσίπρας.

Άρχισαν τα όργανα… στο κόμμα ΕΛΑΣ

Επόμενος βασικός σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι στις 27 Ιουνίου σε κεντρικό ξενοδοχείο όπου θα συνεδριάσει το εθνικό συμβούλιο του κόμματος ΕΛΑΣ. Μάλιστα τις επόμενες ημέρες πρόκειται να ανακοινωθούν τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν αυτή την διευρυμένη κεντρική επιτροπή και συγχρόνως θα συστηθούν και τα μέλη της νέας πολιτικής επιτροπής.

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Το χουνέρι της Ρόδου

Με δεδομένο ότι έκανε περιοδεία στη Ρόδο το πρωί του Σαββάτου και ήθελε να δει τον πέμπτο τελικό του μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο Μητσοτάκης είχε πει στους συνεργάτες του να κανονίσουν προκειμένου να τον δουν στο νησί των ιπποτών. Όμως το βράδυ της Παρασκευής άλλαξε αιφνιδιαστικά πρόγραμμα και ζήτησε η αναχώρηση να γίνει αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, οπότε η αποστολή έφτασε στην Αθήνα γύρω στις πεντέμισι το απόγευμα. Έτσι και οι συνεργάτες του δεν έφαγαν σαν άνθρωποι, στο γήπεδο δεν πήγαν όσοι Ολυμπιακοί το ήθελαν και είδαν το παιχνίδι με την ψυχή στο στόμα.

Η εφαρμογή για τις τιμές

Πριν αναχωρήσει την Πέμπτη για τις Βρυξέλλες και τη μεγάλη μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει μαζί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο ένα νέο εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών απέναντι στην ακρίβεια, πιθανότατα την Τετάρτη (17/06). Πιο συγκεκριμένα, η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή έχει σχεδιάσει ένα app με το οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν live τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ ή αν θέλουν να δουν πόσο κοστίζει ένα πακέτο προϊόντων.

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Η κινητοποίηση Σιανίδη για τον Τεντόμα

Αρκετός κόσμος (όχι πάνω από 500 άτομα) μαζεύτηκαν χθες (14/06) έξω από την Παλιά Βουλή για να ακούσουν τον ισόβιο πολιτευτή και δημοτικό σύμβουλο Αθηναίων Χρήστο Τεντόμα να ανακοινώνει την ανεξαρτητοποίηση του από τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη και την πρόθεση του να παρουσιάσει από Σεπτέμβρη έναν νέο συνδυασμό για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Βεβαίως, να κερδίσει σε εκλογές χωρίς δεύτερο γύρο ο Τεντόμας δεν πρόκειται, οπότε κάτι θέλει να ντιλάρει, τι ακριβώς θα μάθουμε στην πορεία. Το ενδιαφέρον είναι ότι του έκανε κινητοποίηση με σελέμπριτι σαν τη Ζήνα Κουτσελίνη, τον Λάκη Γαβαλά και τον Ιωάννη Μελισσανίδη ο Χάρης Σιανίδης, ο γνωστός prίστας της Beautiful People προφανώς έναντι αμοιβής.