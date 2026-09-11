Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Οι οπαδοί της Ένωσης αποχώρησαν από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για SUNEL Arena-Ολυμπιακό

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό στις 9 Σεπτέμβρη πως θα χρησιμοποιεί τη SUNEL Arena καθώς επήλθε οριστική συμφωνία με την ΑΕΚ. Μια εξέλιξη που δεν άφησε ασυγκίνητο τον κόσμο της Ένωσης που συνεχίζουν να εκφράζουν την αντίθεση τους στην απόφαση αυτή.

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