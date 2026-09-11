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Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Οι οπαδοί της Ένωσης αποχώρησαν από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για SUNEL Arena-Ολυμπιακό

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου κόντρα στον Παναθηναϊκό, οι οπαδοί της ΑΕΚ αποχώρησαν από το γήπεδο για να διαμαρτυρηθούν για την παραχώρηση της SUNEL Arena στον Ολυμπιακό.

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό στις 9 Σεπτέμβρη πως θα χρησιμοποιεί τη SUNEL Arena καθώς επήλθε οριστική συμφωνία με την ΑΕΚ. Μια εξέλιξη που δεν άφησε ασυγκίνητο τον κόσμο της Ένωσης που συνεχίζουν να εκφράζουν την αντίθεση τους στην απόφαση αυτή.

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