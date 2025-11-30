Μενού

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δείτε τον αγώνα Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Το ματς Παναθηναϊκός - ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για σήμερα Κυριακή (30/11) στις 21:00 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Είναι σε καλή κατάσταση και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Το ένα θετικό αποτέλεσμα διαδέχεται το άλλο για τον Παναθηναϊκό, που μπόρεσε να υπερκεράσει και το εμπόδιο της Στουρμ Γκρατς.

Από την άλλη η ΑΕΚ προέρχεται από ένα μεγάλο διπλό: Αλωσε τη Φλωρεντία η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Μεγάλη εμφάνιση από τους «κιτρινόμαυρους», που έριξαν στο καναβάτσο τη Φιορεντίνα και μπήκαν ξανά στο κόλπο για την πρώτη οχτάδα του Europa Conference League. 

