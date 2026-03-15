Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου αναμένεται να κριθεί σήμερα στο T-Center εκεί που ο Παναθηναϊκό θα υποδεχθεί την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από δύο διαδοχικές από Κολοσσό και Ηρακλή ενώ έχασαν τα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους. Έτσι έφτασαν τις τέσσερις ήττες στην κανονική περίοδο και ενώ στις δύο προηγούμενες σεζόν είχαν συνολικά μία σε 44 παιχνίδια αυτής της φάσης.

Το σερί της ΑΕΚ έφτασε τις εννιά νίκες και άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου από το παιχνίδι στη Μύκονο. Εκτέλεσε με 50% στα δύο τελευταία παιχνίδια της από τη γραμμή του τριπόντου, έχοντας 13/26 απέναντι στον ΠΑΟΚ και 12/24 κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας. Καλύτερα εκτέλεσε μόνο στο εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό (52,38%).

GBL: Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

Μαρούσι - Περιστέρι 61-84

Μύκονος - Προμηθέας 89-99

ΠΑΟΚ - Άρης (Αναβλ.)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κολοσσός - Ηρακλής 12:45

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 16:00

Η βαθμολογία στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 19-0

2. Παναθηναϊκός 15-4

3. ΑΕΚ 14-4

4. ΠΑΟΚ 11-6

5. Άρης 10-7

6. Περιστέρι 10-9

7. Ηρακλής 8-10

8. Προμηθέας 7-12

--------------------------

9. Μύκονος 7-12

10. Πανιώνιος 5-13

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 5-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-16