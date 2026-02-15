Παναθηναϊκός - ΑΕΛ LIVE από τη Λεωφόρο για την 21η αγωνιστική

Στο γήπεδο της Λεωφόρου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ για τη 21η αγωνιστική της Super League. Παναθηναϊκός - ΑΕΛ LIVE στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ LIVE
Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό ήταν στις 10 Ιανουαρίου 2021 και οι Πράσινοι επικράτησαν με 2-0 χάρη στα γκολ των Καρλίτος και Εμμανουηλίδη. Αυτή η νίκη είχε έρθει έπειτα από δύο θετικά αποτελέσματα της ΑΕΛ Novibet στην Αθήνα απέναντι στους Πράσινους.
Στις 27 Οκτωβρίου 2019 η ομάδα της Θεσσαλίας είχε επικρατήσει με 2-1 χάρη στα γκολ των Ράντομιρ Μιλόσαβλιεβιτς (1’) και Αμρ Ουάρντα (57’), ενώ για τον Παναθηναϊκό είχε σκοράρει ο Γκαγιάς Ζαχίντ. Στις 27 Ιανουαρίου 2019 οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1 (3’ Μακέντα – 54’ Ντέλετιτς).
Οι περισσότερες νίκες του Παναθηναϊκού είναι με 2-1 (6 φορές) και στην δεύτερη θέση είναι αυτές με 1-0 και 2-0 που έχουν εμφανιστεί από τέσσερις φορές. Οι τρεις από τις τέσσερις ισοπαλίες είναι με 1-1, ενώ υπάρχει και μια με 3-3. Δεν υπάρχει αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό που να μην έχει σημειωθεί τέρμα.
Super League: Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής
Σάββατο 14/2
Παναιτωλικός - Αστέρας 3-1
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
Βόλος - Άρης 1-1
Κυριακή 15/2
Κηφισιά - ΟΦΗ 17:30
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 21:00
Δευτέρα 16/2
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 18:00
