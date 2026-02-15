Παναθηναϊκός - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Λεωφόρο κλείνει το πρόγραμμα της Κυριακής στο ποδόσφαιρο με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την ΑΕΛ για την 21η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΑΕΛ αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό ήταν στις 10 Ιανουαρίου 2021 και οι Πράσινοι επικράτησαν με 2-0 χάρη στα γκολ των Καρλίτος και Εμμανουηλίδη. Αυτή η νίκη είχε έρθει έπειτα από δύο θετικά αποτελέσματα της ΑΕΛ Novibet στην Αθήνα απέναντι στους Πράσινους.

Στις 27 Οκτωβρίου 2019 η ομάδα της Θεσσαλίας είχε επικρατήσει με 2-1 χάρη στα γκολ των Ράντομιρ Μιλόσαβλιεβιτς (1’) και Αμρ Ουάρντα (57’), ενώ για τον Παναθηναϊκό είχε σκοράρει ο Γκαγιάς Ζαχίντ. Στις 27 Ιανουαρίου 2019 οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1 (3’ Μακέντα – 54’ Ντέλετιτς).

Οι περισσότερες νίκες του Παναθηναϊκού είναι με 2-1 (6 φορές) και στην δεύτερη θέση είναι αυτές με 1-0 και 2-0 που έχουν εμφανιστεί από τέσσερις φορές. Οι τρεις από τις τέσσερις ισοπαλίες είναι με 1-1, ενώ υπάρχει και μια με 3-3. Δεν υπάρχει αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό που να μην έχει σημειωθεί τέρμα.

Super League: Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14/2

Παναιτωλικός - Αστέρας 3-1

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0

Βόλος - Άρης 1-1

Κυριακή 15/2

Κηφισιά - ΟΦΗ 17:30

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 21:00

Δευτέρα 16/2

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 18:00