Παναθηναϊκός: Αφού δεν νίκησε ομάδα με απολυμένο προπονητή, γιατί όχι και εκτός τετράδας

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την κάκιστη εικόνα του Παναθηναϊκού εναντίον της AEΛ, τη δίκαιη ισοπαλία, τις εξετάσεις του Μπενίτεθ και το καλοκαίρι της μεγάλης αλλαγής.

ΑΕΛ - ΠΑΟ
ΑΕΛ - ΠΑΟ | Eurokinissi
Το έκανε και αυτό ο Παναθηναϊκός. Ήταν, όντως, πιθανό να το διαπράξει και τα... κατάφερε. Δεν νίκησε μια ομάδα που προερχόταν από τέσσερις σερί ήττες, μια ομάδα στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας η οποία όπως αποδείχθηκε αγωνιζόταν σήμερα με... απολυμένο προπονητή.

Με τον Στέλιο Μαλεζά, του οποίου η λύση της συνεργασίας με την ΑΕΛ Novibet ανακοινώθηκε αμέσως μετά το 2-2 με τους Πράσινους.

Ο Μαλεζάς έκανε σήμερα ό,τι καλύτερο μπορούσε, με βασικό πλάνο του τις αντεπιθέσεις. Η γηπεδούχος προηγήθηκε χωρίς ευκαιρία, έχασε μια σπουδαία φάση με τον Χατζηστραβό στις αρχές του β΄μέρους και τελικά ισοφάρισε στο 99' με το δώρο του Μλαντένοβιτς.

