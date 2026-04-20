Παναθηναϊκός: Αφού είναι «κατόρθωμα» που ξεπέρασε τον Λεβαδειακό, όλα καλά...

Νίκησε πολύ πιο εύκολα απ΄ ότι περίμενε ο Ολυμπιακός. Χωρίς να εντυπωσιάσει. Χωρίς να «πνίξει» τον αντίπαλό του. Κάνοντας τα... βασικά. Ναι, δεν πείθει. Αλλά η υπόθεση «τίτλος» είναι ανοιχτή, παρότι η ΑΕΚ έχει χτίσει εικόνα φαβορί. Ο Ολυμπιακός άλλαξε απόψε. Οχι πολύ, μα άλλαξε. Δεν έκανε φεστιβάλ σέντρας αυτή τη φορά. Πίεσε σωστά στο πρώτο ημίχρονο. Μοίρασε καλύτερα τους ρόλους και τους χώρους με τον Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί. Πήρε καλή απόδοση από τους δυο σκόρερς του, τον Εσε, τον Γκαρθία. Και ασφαλώς αξιοποίησε τα δώρα του αντιπάλου του. Το μεγάλο δώρο του Γεντβάι και τα... υπόλοιπα του Μπενίτεθ.

