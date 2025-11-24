Μενού

Παναθηναϊκός: To AI υπολόγισε το ύψος που έφτασε το πόδι του Γεντβάι

Η εκτίμηση της τεχνητής νοημοσύνης για το ύψος από το οποίο ο Τιν Γεντβάι έβαλε το γκολ της χρονιάς.

Τιν Γεντβάι
Τιν Γεντβάι | INTIME
Μέχρι και πριν από δύο αγωνιστικές, ο Τιν Γεντβάι ήταν σε αυτό που λέμε στο στο ποδόσφαιρο «μένω-φεύγω» από τον Παναθηναϊκό, όμως ο τραυματισμός του Νταβίντε Καλάμπρια και οι ενοχλήσεις του Γιάννη Κώτσιρα τον έχρισαν βασικό με τον ΠΑΟΚ. Έκτοτε το... status του άλλαξε, τόσο για τις καταπληκτικές εμφανίσεις του, όσο και για τα γκολ που πέτυχε...

Αποκορύφωμα φυσικά ήταν το χθεσινό κόντρα στον Πανσερραϊκό με ανάποδο ψαλίδι, με το οποίο το «τριφύλλι» ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη και αποτελεί το καλύτερο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Με την βοήθεια του ChatGPT, προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε σε τί ύψος έφτασε το πόδι του Κροάτη αμυντικού στο γυριστό σουτ που έκανε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι.

