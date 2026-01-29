Παναθηναϊκός: Το ακραίο σενάριο που τον βάζει στην 8άδα του Europa League

Μπορεί να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο και να συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, όμως υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που φέρνει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη 8άδα του βαθμολογικού πίνακα του Europa League.
Μόνο που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, για να γίνει αυτό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έρθουν τα πάνω κάτω, καθώς ούτε λίγο, ούτε πολύ, συνολικά 10 παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής πρέπει να λήξουν με το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους «πράσινους».
