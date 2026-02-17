Παναθηναϊκός: Αντίστροφη μέτρηση για Γιουρτσεβέν

Ο Παναθηναϊκός συμπεριέλαβε στην οκτάδα των ξένων για τη Stoiximan GBL τον Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν. Μετά από αυτή την κίνηση των «πρασίνων» ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον Τούρκο σέντερ, καθώς απ' ότι φαίνεται ο παίκτης αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα.
Συγκεκριμένα υπάρχει out στο συμβόλαιο του Γιουρτσεβέν έως το τέλος του Φλεβάρη, πράγμα που σημαίνει πως εκτός απροόπτου θα αποτελέσει παρελθόν από το σύνολο του Έργκιν Άταμαν.
