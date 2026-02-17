«Το οφείλουμε σε όλους εσάς» - Για πρώτη φορά ανοιχτό μνημόσυνο για τα τρία κορίτσια Πλακιά

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες από σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε της ζωή σε 57 ανθρώπους, με τη δίκη για τη δικαίωσή τους να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε στο τραγικό δυστύχημα τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του, δημοσιοποίησε μέσω ανάρτησής του, πως για πρώτη φορά φέτος η οικογένεια θα τελέσει μνημόσυνο ανοιχτό για όλους όσοι επιθυμούν να σταθούν δίπλα τους, στο Καστράκι Τρικάλων.

«Θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε σε όλους εσάς και αυτό που θα ήθελαν τα τρία κορίτσια μας», τονίζει ο κ. Πλακιάς στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Το Σάββατο 21 / 02 / 26 θα τελεσθεί το τριετές μνημόσυνο για την Αναστασία - Μαρία την Χρύσα και την Θωμαής στον ιερό ναό Πέτρου και Παύλου στο Καστράκι. Φέτος θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε σε όλους εσάς και αυτό που θα ήθελαν τα τρία κορίτσια μας . Φέτος το μνημόσυνο θα είναι ανοικτό προς όλους εσάς και όσοι επιθυμείτε και θέλετε μπορείτε να είσαστε δίπλα μας εκείνη την ημέρα.»