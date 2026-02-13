Μενού

Παναθηναϊκός: Αποθεώθηκε ο Ναν κατά την είσοδό του στο T-Center

Ο Κέντρικ Ναν γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού κατά την είσοδό του στο Telekom Center Athens για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Κέντρικ Ναν
O Παναθηναϊκός επέστρεψε στη δράση της Euroleague με μια πολύ δυνατή εντός έδρας αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» θα υποδεχτολυν στο Telekom Center Athens την.. πρώην ομάδα (στην Ευρώπη) του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, θέλοντας να πάρουν μια νίκη βαθμολογικής ουσίας και τεράστιας ψυχολογικής σημασίας ενόψει της συνέχειας.

