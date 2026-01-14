Παναθηναϊκός - Αρης 3-0: Χατ τρικ Μπακασέτα και τώρα... ΠΑΟΚ για τον τελικό

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική-νίκη πρόκριση απέναντι στον Άρη στο ΟΑΚΑ με 3-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα βρει τον ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Άρη και είδα τον Τάσο Μπακασέτα να πετυχαίνει χατ τρικ μ' ένα σουτ και δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι.

Σύμφωνα με το gazzetta,gr, ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν εκείνος που έκανε την έκπληξη στο αποψινό παιχνίδι όχι τόσο σε επίπεδο προσώπων, αλλά σε επίπεδο διάταξης, αφού παρέταξε την ομάδα του με 4-4-2.

Κάτω από την εστία ήταν ο Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας οι Ίνγκασον και Τουμπά ενώ στα δύο άκρα οι Καλάμπρια και Κώτσιρας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Στην μεσαία γραμμή οι Τσιριβέγια και Μπακασέτας, με τον Παντελίδη στα δεξιά και τον Μπόκον στα αριστερά. Την κορυφή της επίθεσης μοιράστηκαν οι Τεττέη και Σφιντέρσκι,

Ο Μανόλο Χιμένεθ από την άλλη πήγε με το συνηθισμένο του 4-2-3-1. Κάτω από την εστία ξεκίνησε ο Αθανασιάδης. Στο κέντρο της άμυνας βρέθηκαν οι Ρόουζ και Άλβαρο ενώ στα πλάγια αυτής, δεξιά ο Τεχέρο και αριστερά ο Φαντικά.

Στην μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Μόντσου, Ράτσιτς και Γένσεν. Στα δύο «φτερά» δεξιά πήγε ο Πέρεθ και αριστερά ο Ντουντού ενώ στην κορυφή της επίθεσης επανήλθε ο Μορόν.

