Παναθηναϊκός - Άρης 82-77: Τα βρήκε δύσκολα αλλά πήρε τη νίκη με Φαρίντ και Ναν

Παναθηναϊκός - Άρης 82-77: Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμη και με 12 πόντους στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά τελικά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει την εντός έδρας νίκη κόντρα στον Άρη.

Στην πρώτη του παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Κένεθ Φαρίντ, ήταν καταλυτικός με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κέντρικ Ναν με 19 πόντους και καθοριστικός ο Κώστας Σλούκας με 11 πόντους και 5 ασίστ. Για τον Άρη ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ είχε 18 πόντους με 6/9 τρίποντα και ο Στήβεν Ίνοχ 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 41-51, 61-63, 82-77.

