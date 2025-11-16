Μενού

Παναθηναϊκός - Άρης LIVE για την 7η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με το ματς Παναθηναϊκός - Άρης ολοκληρώνεται η 7η αγωνιστική στη Stoiximan GBL.

Παναθηναϊκός - Άρης LIVE
Σλούκας και Μποχωρίδης σε αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Άρης | Eurokinissi
Στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον Άρη, δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Παναθηναϊκός - Άρης LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Παναθηναϊκός - Άρης Live Streaming

Παναθηναϊκός - Άρης LIVE

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τρεις διαδοχικές νίκες με τις οποίες ανέβηκαν στο 4-1. Ως γηπεδούχοι έχουν κάνει το 2/2 με το οποίο έφτασαν τις 15 συνεχόμενες, εντός έδρας νίκες στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου. Η τελευταία ήττα του ήταν από τον Άρη στις 5 Φεβρουαρίου 2024. Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από την εντός έδρας επικράτηση επί της Μυκόνου ενώ έχουν ρεκόρ 1-2 μακριά από την έδρα τους.

Το παιχνίδι μπορεί να έχει μία ξεχωριστή, στατιστική αξία αν το κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αν αυτό συμβεί, οι «πράσινοι» θα φτάσουν τις 100 νίκες απέναντι στους «κιτρινόμαυρους» μέσα από 145ο παιχνίδι των δύο ομάδων από καταβολής Α’ Εθνικής. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει 11 εκτός έδρας νίκες σε 72 ματς που έγιναν στην Αθήνα με τελευταία εκείνη της σεζόν 2023-24.


 

