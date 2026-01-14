Παναθηναϊκός - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (14/01) στο ΟΑΚΑ τον Άρη για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας σε νοκ άουτ αναμέτρηση, με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Οι δύο ομάδες παίζουν αγώνα πρόκρισης στο Κύπελλο 26 χρόνια μετά (13.01.2000, Άρης - Παναθηναϊκός 4-2 στα πέναλτι), αφού έκτοτε έχουν βρεθεί αντιμέτωποι μόνο στους τελικούς του 2010 και του 2024. Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί σε βάρος του Άρη έξι φορές και ο Άρης τέσσερις, ενώ και στους τρεις τελικούς, στους οποίους αγωνίστηκαν μεταξύ τους, νικητής ήταν το τριφύλλι.

Οι δύο σύλλογοι παίζουν μονό προημιτελικό μετά από μισό αιώνα και το Παναθηναϊκός - Άρης 3-1 που πραγματοποιηθηκε στις 21 Απριλίου του 1976. Το 1998 είχαν παίξει «διπλό» προημιτελικό, με τους πράσινους να προκρίνονται, ενώ η πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν σε προημιτελική φάση ήταν στην πρώτη διοργάνωση του 1931, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να επικρατεί με το επιβλητικό 7-2.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει το 100ο παιχνίδι στην ιστορία του σε προημιτελική φάση Κυπέλλου Ελλάδας. Έχει μόνο μια νίκη επί του Άρη στα πέντε τελευταία επίσημα παιχνίδια τους, στον τελικό του 2024 χάρη στο γκολ του Βαγιαννίδη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ το τελευταίο χρονικά παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες έληξε ισόπαλο με 1-1.

Προημιτελική φάση:

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Κηφισιά

ΑΕΚ - ΟΦΗ

Παναθηναϊκός - Άρης

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Θα διεξαχθούν 3-4-5 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ με τον νικητή του Παναθηναϊκός - Άρης

2ος ημιτελικός: ο νικητής του Λεβαδειακός - Κηφισιά με τον νικητή του ΑΕΚ - ΟΦΗ

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό