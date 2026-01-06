Μενού

Παναθηναϊκός - Αρμάνι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (06/01) την Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός
Ο Φαρίντ στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (06/01) στο Telekom Center Athens την Αρμάνι Μεγάλο για την 20η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Το «τριφύλλι» καλείται να ξεπεράσει την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό και να μπει στη «διαβολοβδομάδα» με νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στην Αρμάνι που βρίσκεται στην 12η θέση με ρεκόρ 9-10.

Απών από τα δύο προσεχή ματς των «πρασίνων», ο τραυματίας Ντίνος Μήτογλου ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα παίξει κανονικά.

Την Πέμπτη (08/01), ο Παναθηναϊκός θα παίξει κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, ξανά στο ΟΑΚΑ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ