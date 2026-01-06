Παναθηναϊκός - Αρμάνι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (06/01) στο Telekom Center Athens την Αρμάνι Μεγάλο για την 20η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Το «τριφύλλι» καλείται να ξεπεράσει την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό και να μπει στη «διαβολοβδομάδα» με νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στην Αρμάνι που βρίσκεται στην 12η θέση με ρεκόρ 9-10.

Απών από τα δύο προσεχή ματς των «πρασίνων», ο τραυματίας Ντίνος Μήτογλου ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα παίξει κανονικά.

Την Πέμπτη (08/01), ο Παναθηναϊκός θα παίξει κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, ξανά στο ΟΑΚΑ.