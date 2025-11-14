Μενού

Παναθηναϊκός, Άταμαν: Νέο καρφί σε όσους τον αμφισβητούν - «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει»

Νέα ατάκα στήριξης στον Εργκίν Άταμαν ακούστηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά τη μεγάλη νίκη στην Μαδρίτη.

Αταμάν - Σλούκας
Εργκίν Αταμάν και Κώστας Σλούκας | INTIME
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από την «διαβολοβδομάδα» με δύο μεγάλες νίκες στο ενεργητικό του, έχοντας επικρατήσει τόσο της Παρί στο Παρίσι, όσο και της Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Μετά την αναμέτρηση στην Πόλη του Φωτός και λίγο πριν την ομιλία του Εργκίν Άταμαν, ακούστηκε ο Κώστας Σλούκας να λέει «δεν ξέρει ο προφεσόρ, δεν ξέρει...» εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του.

