Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0: Σφυροκόπημα των «πρασίνων» μέχρι τη νίκη

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 του Ατρομήτου στη Λεωφόρο, χάρη στο γκολ του Τσέριν στο 48ο λεπτό. Η νίκη αυτή έφερε τον Παναθηναϊκό στην 7η θέση με 8 βαθμούς, ενώ έχει κι έναν αγώνα λιγότερο. Δέκατος έμεινε ο Ατρόμητος με 5 βαθμούς.
Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Τουμπά με τον Ίνγκασον οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Ρενάτο, Μπακασέτας η τριπλέτα στη μεσαία γραμμή. Αριστερός εξτρέμ ο Τζούρισιτς, δεξιός ο Τετέ και σέντερ φορ ο Σφιντέρσκι.
Ο Ατρόμητος του Λεωνίδα Βόκολου ξεκίνησε έχοντας τον Χουτεσιώτη στην υπεράσπιση της εστίας. Μανσούρ, Σταυρόπουλος οι δύο στόπερ, Ούρονεν, Μουντές οι δύο μπακ. Μουτουσάμι, Μίχορλ, Καραμάνης στον άξονα του κέντρου. Μπακού, Τζοβάρας οι εξτρέμ, Τσαντίλας στην κορυφή της επίθεσης.
