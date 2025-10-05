Παναθηναϊκός - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο γήπεδο της Λεωφόρο ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική της Super League. Στις 21:30 διεξάγεται η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Ατρόμητος που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν απέναντι στον Ατρόμητο δίχως τον Ντέσερς καθώς ο Νιγηριανός φορ συνέχισε με θεραπεία στη σαββατιάτικη προπόνηση και έμεινε εκτός αποστολής. Ατομικό έκανε ο Πελίστρι που έμεινε εκτός επίσης όπως αναμενόταν, ενώ στην αποστολή δεν βρίσκονται ακόμη οι Γεντβάι και Μαντσίνι. Ο Κόντης πήρε στην 23αδα και τον 18χρονο εξτρέμ, Γιάννη Μπόκο.

Οι γνωστοί απόντες Κίνι και Τσιλούλης αποτελούν τα δύο προβλήματα για τους Περιστεριώτες, με τον Λεωνίδα Βόκολο να μην αντιμετωπίζει άλλες απουσίες.