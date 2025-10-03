Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι 8 ξένοι που δήλωσε στην Basket League

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τους οκτώ ξένους που δηλώνει για το πρωτάθλημα της Basket League, δύο εικοσιτετράωρα πριν το πρώτο τζάμπολ απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Για τη σεζόν 2025-26 κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι οκτώ ξένους, ωστόσο σε κάθε παιχνίδι θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους έξι.

Στο «τριφύλλι» άφησαν εκτός λίστας τον Ματίας Λεσόρ, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο καθώς η επιστροφή του δεν έχει ακόμα οριστεί χρονικά, με πιθανότερο σενάριο να γυρίσει μέσα στον Νοέμβριο.

Οι 8 ξένοι του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.