Μενού

Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι 8 ξένοι που δήλωσε στην Basket League

Οι οκτώ ξένοι που δήλωσε ο Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα μπάσκετ.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός
Παίκτες του Παναθηναϊκού σε αγώνα της Euroleague | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τους οκτώ ξένους που δηλώνει για το πρωτάθλημα της Basket League, δύο εικοσιτετράωρα πριν το πρώτο τζάμπολ απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Για τη σεζόν 2025-26 κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι οκτώ ξένους, ωστόσο σε κάθε παιχνίδι θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους έξι.

Στο «τριφύλλι» άφησαν εκτός λίστας τον Ματίας Λεσόρ, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο καθώς η επιστροφή του δεν έχει ακόμα οριστεί χρονικά, με πιθανότερο σενάριο να γυρίσει μέσα στον Νοέμβριο.

Οι 8 ξένοι του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ