Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια 0-3: Ανώτερες οι Ιταλίδες πήραν το τρόπαιο - Περηφάνια για τις «πράσινες»

Ο Παναθηναϊκός έχασε στο κατάμεστο κλειστό της Γλυφάδας με 3-0 σετ από την ιταλική Βαλεφόλια, στον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών χάνοντας έτσι ιστορική ευκαιρία για το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Όπως φάνηκε από την εξέλιξη του ματς, τα κορίτσια του Κιαπίνι λύγισαν από το άγχος και παρά την συγκλονισιτική συμπαράσταση των φιλάθλων που δημιούργησαν μία καυτή ατμόσφαιρα, υποτάχθηκαν στην ανωτερότητα της ιταλικής ομάδας.
Τα σετ: 20-25, 25-27, 16-25
Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο ματς στο Πέζαρο, οι Ιταλίδες επικράτησαν του «τριφυλλιού» με 3-2 σετ.
