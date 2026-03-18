Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (18/03) στο κλειστό της Γλυφάδας την ιταλική Βαλεφόλια στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών με έναρξη της αναμέτρησης στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 7.

Οι «πράσινες» διεκδικούν στο κατάμεστο «Μάκης Λιούγκας» τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο και έχουν πολλές πιθανότητες να το καταφέρουν παρά την ήττα τους με 3-2 σετ στο Πέζαρο, την περασμένη εβδομάδα.

Για να σηκώσουν την κούπα, τα «φίνα κορίτσια» χρειάζονται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ.

Σε περίπτωση που το «τριφύλλι» κερδίσει με 3-2, τότε ο τροπαιούχος θα αναδειχθεί στο «χρυσό» σετ.

Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινες» απέκλεισαν στον ημιτελικό τον Πανιώνιο ενώ διεκδικούν ευρωπαϊκό τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία τους.

Η πρώτη φορά ήταν την σεζόν 1999-2000 όταν έφτασαν στον τελικό του CEV Cup και ηττήθηκαν από την ιταλική Περούτζια με 3-0 σετ.

Η δεύτερη ήταν το 2008-2009 όταν στο final-4 του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός έχασε στον τελικό από την Βίνι Μοντεσκιάβο Γέζι με 3-0 σετ.