Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89: Δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα με «θολωμένο» μυαλό

Ο «θολωμένος» αγωνιστικά Παναθηναϊκός, που άφηνε πίσω του... ρωγμές σε κάθε φάση, υπέστη τη δεύτερη ήττα στο «σπίτι» του μετά το πέρασμα της Μπαρτσελόνα στη 2η αγωνιστική και με ρεκόρ 9-5 «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 89-79 από τη Βαλένθια, στη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας το αήττητο ρεκόρ τους να σταματάει στο 4-0.

Στον αντίποδα, οι «νυχτερίδες» πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους, πιάνοντας το «τριφύλλι» στην κατάταξη με ρεκόρ 9-5.

Τα επιθετικά ριμπάουντ γλιστρούσαν σαν... νερό, δίνοντας δεύτερες ευκαιρίες στη Βαλένθια, τα λάθη φύτρωναν εκεί όπου δεν τα περίμενες και η «πράσινη» άμυνα έμοιαζε με μισάνοιχτη... πόρτα, σε μία βραδιά που τα γκαρντ ήταν εξαιρετικά στην επίθεση, αλλά τα «5άρια» (Φαρίντ, Γιούρτσεβεν) δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο... παρκέ. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν ώστε ο Παναθηναϊκός να χάσει το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και να μην πετύχει ποτέ την ανατροπή μέχρι το φινάλε...

Από τον Παναθηναϊκό των 17 λαθών (!) και των 8/27 σουτ από τα 6,75, πάλεψαν οι Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς με 23 και 19 πόντους, αντίστοιχα, όπως και οι επίσης... διψήφιοι Κώστας Σλούκας (12π., 7ασ.), Ντίνος Μήτογλου (12π.). Στους 2 και 1 πόντο, αντίστοιχα, περιορίστηκαν οι Κένεθ Φαρίντ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Από τη Βαλένθια έλαμψαν οι Ντάριους Τόμπσον (19π., 8ρ., 6ασ.) και Κάμερον Τέιλορ (18π.).

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 18 (2), Καλαϊτζάκης, Σλούκας 12 (2), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 4 (1), Ναν 23 (2), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6, Μήτογλου 12, Γιούρτσεβεν 1.

Βαλένθια (Πέδρο Μαρτίνεθ): Μπαντιό 12 (3), Τέιλορ 18 (4), Πουέρτο 3, Ρόβερς 8 (2), Πραντίγια 5 (1), Ντε Λαρέα 4, Μουρ 9 (1), Σακό 4, Τόμπσον 19 (2), Κοστέλο 3 (1), Σίμα 4.