Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Αυτοκτονία και η σειρά πίσω στην Ισπανία

Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός έβγαλε από το δεύτερο ημίχρονο την αμυντική ένταση που του έλειψε στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά του έλειψαν στα κρίσιμα σημεία τα μεγάλα μακρινά σουτ που θα του επέτρεπαν την ανατροπή και πλέον η πρόκριση στο φάιναλ φορ της Αθήνας θα κριθεί στη Βαλένθια (12/5).

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 86-89 στο Telekom Center Athens από τις «νυχτερίδες» στο Game 4 των πλέι οφ της Euroleague, με τους Ισπανούς να απαντούν στις δύο πρώτες νίκες του Παναθηναϊκού επί ισπανικού εδάφους και να στέλνουν πίσω στο «σπίτι» τους τη σειρά.

Μετά τα δύο «κολλητά» break στη σειρά στη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός κρατούσε την τύχη της πρόκρισης στα χέρια του, δεδομένου ότι είχε περάσει στον ίδιο το πλεονέκτημα της έδρας του ΟΑΚΑ. Ωστόσο, τόσο στο Game 3, όσο και στο αποψινό Game 4, πλήρωσε τα λάθη και την αστοχία από τα 6,75, που θα τον έστελναν στο φάιναλ φορ της Αθήνας, στην έδρα του!

Το εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο τον έφερε απόψε μπροστά στο σκορ, αλλά τα τρίποντα της Βαλένθια και ο «καυτός» Μοντέρο επανέφεραν την τάξη στην ισπανική ομάδα.

Στον... επίλογο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός από το 67-67 στο 34΄ χάθηκε στις περιστροφές της άμυνας, είδε τη Βαλένθια να αξιοποιεί κάθε λάθος του και με τους Ισπανούς να βάζουν με κάθε... ευφάνταστο τρόπο την μπάλα στο καλάθι, έχασαν την επαφή. Οι φιλοξενούμενοι σφράγισαν τη νίκη με 1/2 βολές του Κοστέλο στα 7΄΄ για τη λήξη, καθώς το τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις από το κέντρο, που θα έστελνε το ματς στην παράταση δεν βρήκε στόχο...

Με 26 πόντους και ηρωική εμφάνιση ο Τσέντι Όσμαν πάλεψε για την ανατροπή, ο Κέντρικ Ναν με 19 τον ακολούθησε, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ και το πάθος που έβγαλε στην άμυνα άγγιξαν την υπέρβαση. Ωστόσο, με 7/30 τρίποντα (0/7 ο Χέιζ-Ντέιβις) ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ονειρεύεται πρόκριση.

Από τη Βαλένθια έλαμψε ο Ζαν Μοντέρο με 29 πόντους, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ!

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 3 (1), Όσμαν 26 (1), Χέιζ-Ντέιβις 12, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 4, Ναν 19 (3), Λεσόρ 8, Φαρίντ, Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου.

Βαλένθια (Πέδρο Μαρτίνεθ): Μπαντιό 6 (1), Τέιλορ 11, Ρίβερς 7 (1), Πραντίγια 10 (2), Ντε Λαρέα 1, Κι 12, Μοντέρο 29 (4), Μουρ 2, Σακό 2, Τόμπσον 8 (2), Κοστέλο 1.