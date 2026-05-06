Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: Άργησε να ξυπνήσει αλλά κρατάει την τύχη στα χέρια του

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει το μπάσκετ του στο τελευταίο πεντάλεπτο, άγγιξε μία επική ανατροπή από το -19, αλλά η Βαλένθια του... χάλασε το πάρτι της πρόκρισης από το Game 3.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 87-91 από τις «νυχτερίδες» στο Telekom Center Athens, με την ισπανική ομάδα να απαντά με το ίδιο... νόμισμα και να μένει «ζωντανή», μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση την Παρασκευή (8/5, 21:15) ενώπιον των φιλάθλων του.

Το κάκιστο πρώτο δεκάλεπτο και οι νωθρές εκκινήσεις σε δεύτερη και τρίτη περίοδο, έφεραν τον Παναθηναϊκό των 12 λαθών στο -19 (43-62) στο 23΄, αλλά δεν το έβαλε κάτω! Ενώ οι δύο πάγκοι ήταν άδειοι, καθώς Εργκίν Αταμάν και Πέδρο Μαρτίνεθ αποβλήθηκαν μετά από έντονη λογομαχία που είχαν στο 27΄, μετά από λάθος εκτίμηση των διαιτητών σε καθαρό φάουλ του Μπαντιό στον Ρογκαβόπουλο (το έδωσαν υπέρ της Βαλένθια), το... μάτι του Έλληνα φόργουορντ άρχισε να γυαλίζει στην επίθεση.

Η «πράσινη» άμυνα κράτησε άσφαιρους του Ισπανούς στα τελευταία 5 λεπτά, αλλά τελικά δύο άστοχα τρίποντα του Ρογκαβόπουλου στην εκπνοή και 1 άστοχη βολή του Χέιζ-Ντέιβις που είχε προηγηθεί χάρισαν το «διπλό» στη Βαλένθια, η οποία με 1/2 βολές του Μπαντιό έφυγε νικήτρια με 91-87 από το ΟΑΚΑ.

Ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση μέτρησε ο Τι Τζέι Σορτς με 17 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, 15 ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και 13 ο Κέντρικ Ναν, που αποβλήθηκε με 5 φάουλ στο 35΄.

Από τη Βαλένθια, που συνεχίζει να ελπίζει, «έλαμψαν» οι Μπανκού Μπαντιό και Ζαν Μοντέρο, οι οποίοι σημείωσαν από 16 πόντους, ενώ Κάμερον Τέιλορ (14π.) και Ντάριους Τόμπσον (12π.) συμπλήρωσαν τη λίστα των... διψήφιων.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 17 (2), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 10 (1), Χέιζ-Ντέιβις 15 (2), Ρογκαβόπουλος 16 (2), Γκραντ 4, Ναν 13 (3), Λεσόρ 4, Φαρίντ 4, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 4.

Βαλένθια (Πέδρο Μαρτίνεθ): Μπαντιό 16 (2), Τέιλορ 14 (2), Πουέρτο 8 (2), Ρίβερς 4, Πραντίγια, Ντε Λαρέα 6, Κι 4, Μοντέρο 16, Σακό 3, Τόμσον 12 (2).