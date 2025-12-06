Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ο Γιάντουνεν... καμουφλαρισμένος είδε το ματς

Ο Μίκαελ Γιάντουνεν εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του στην Ελλάδα και βρέθηκε στο Telekom Center Athens, για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και τον Τι Τζέι Σορτς.
Ο Φινλανδός σέντερ βρέθηκε στην Αθήνα με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης κόντρα στον Ολυμπιακό, αναβλήθηκε ένεκα της κακοκαιρίας Byron που έπληξε την Αττική.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα το πάω μέχρι τέλους και ο Μητσοτάκης το ξέρει»
- Ο Παύλος Κοντογιαννίδης κατακεραυνώνει τον Αλέξη Τσίπρα: «Η ντροπή, ντροπή δεν έχει»
- Νίκος Ρωμανός: Από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου στη «σακούλα» των Αμπελοκήπων
- Η Σεισάχθεια του Σόλωνα: Η πρώτη διαγραφή χρεών που έσωσε την Αθήνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.