Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ο Γιάντουνεν... καμουφλαρισμένος είδε το ματς

Στο Telekom Center Athens για να δει από κοντά Παναθηναϊκός - Βαλένθια και τον πρώην συμπαίκτη του, Τι Τζέι Σορτς, βρέθηκε ο Μίκαελ Γιάντουνεν.

Μίκαελ Γιάντουνεν
Μίκαελ Γιάντουνεν | gazzetta.gr
Ο Μίκαελ Γιάντουνεν εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του στην Ελλάδα και βρέθηκε στο Telekom Center Athens, για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και τον Τι Τζέι Σορτς.

Ο Φινλανδός σέντερ βρέθηκε στην Αθήνα με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης κόντρα στον Ολυμπιακό, αναβλήθηκε ένεκα της κακοκαιρίας Byron που έπληξε την Αττική.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ