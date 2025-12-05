Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (05/12) την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν «τρέχει» ένα σερί συνεχόμενων νικών (κόντρα σε Παρί, Ρεάλ, Ντουμπάι, Παρτιζάν) και φιλοδοξεί να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα που θα την κρατήσουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Επιστρέφει ο Ομέρ Γιουρτσέβεν ενώ εκτός αγώνα είναι οι Όσμαν, Χολμς και Σαμοντούροφ. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Γκραντ ενώ διαθέσιμος είναι πλέον και ο Τολιόπουλος.

Απέναντι στους «πράσινους» η Βαλένθια, που βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 8-5 ενώ την περασμένη αγωνιστική συνέτριψε την Μπάγερν με 90-64.