Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (06/05) στο Telekom Center την Βαλένθια για το Game 3 των play off της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις στη «Roig Arena» και με δύο νίκες με σκορ 68-67 και 107-105, προηγούνται με 2-0 νίκες και θέλουν να τελειώσουν την σειρά στο ΟΑΚΑ.

Ο Εργκίν Άταμαν έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του πλην του αρχηγού, Κώστα Σλούκα που συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Ο νικητής της σειράς θα αναμετρηθεί στο Final Four της Αθήνας με τον νικητή από το ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ (σ.σ. οι Ισπανοί προηγούνται 2-1 στις νίκες).