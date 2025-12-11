Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: «Κόλλησε» και έχασε την ευκαιρία για «οκτάδα»

Ο Παναθηναϊκός είχε αριθμητικό πλεονέκτημα για μία ώρα αγώνα απέναντι στην Πλζεν μετά την αποβολή του Γιεμέλκα στο 32’, όμως δεν βρήκε τρόπους για να διασπάσει την άμυνα των Τσέχων και «κόλλησε» στο «λευκό» 0-0 με την τσεχική ομάδα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, μένοντας για την ώρα στη 15η θέση της βαθμολογίας.

Οι Τσέχοι μπήκαν πολύ συγκροτημένα στον αγώνα κι έδειξαν πως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Από μία τέτοια στο 6’ απείλησαν με τον Λάντρα, αλλά ο Πάλμερ-Μπράουν πρόλαβε κι έβαλε σωτήρια προβολή.

Oι «πράσινοι» είχαν την πρώτη τελική τους στο 10’ όταν από κόρνερ του Ζαρουρί, ο Ίνγκασον σηκώθηκε και πήρε την κεφαλιά πιο ψηλά απ’ όλους, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ. Η Πλζεν είχε άλλη μία ενέργεια στο 17’ σε προσπάθεια του Αντού απ’ το γύρισμα του Μέμιτς το οποίο ωστόσο πέρασε άουτ (ο διαιτητής κι ο βοηθός έδειξαν κόρνερ).

Στο 24’ ο Τζούριτσιτς μετά από ωραία πάσα του Ζαρουρί, βρήκε χώρο στο όριο της περιοχής και σούταρε, αλλά ο Βίγκελε μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο επόμενο λεπτό (25’) το σουτ του Τετέ βρήκε ξανά σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της τσεχικής ομάδας.

Η Πλζεν έμεινε με δέκα παίκτες στο 32’ μετά την αποβολή του Γιεμέλκα με δεύτερη κίτρινη κάρτα (20 λεπτά μετά την πρώτη) έπειτα από ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Τετέ, με τον Παναθηναϊκό να αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα από νωρίς. Στο 45’ από ωραία σέντρα του Καλάμπρια, ο Πάντοβιτς βγήκε πρώτος στην μπάλα, όμως η κεφαλιά του πήγε στο κέντρο εκεί που ήταν ο Βίγκελε που μπλόκαρε σταθερά.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πιέσει περισσότερο την άμυνα της Πλζεν, η οποία άρχισε να αμύνεται μαζικά παίζοντας με παίκτη λιγότερο. Στο 62’ το σουτ του Τσιριβέγια πέρασε λίγο άουτ, ενώ το ίδιο έγινε κι ένα λεπτό μετά στο τρομερό σουτ του Ζαρουρί.

Στο 89’ η άμυνα της Πλζεν έκοψε την τελευταία στιγμή το πλασέ του Καλάμπρια, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το δυνατό σουτ του Μπακασέτα πέρασε ελάχιστα άουτ, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά (58’ Μπακασέτας), Σιώπης (58’ Τσέριν), Τσιριβέγια, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Πάντοβιτς (75’ Σφιντέρσκι).

Βικτόρια Πλζεν (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Ντόσκι, Ντουέ, Γιεμέλκα, Βισίνσκι (41’ Μάρκοβιτς), Βαλέντα (75’ Ζελίκοβιτς), Τσερβ, Λάντρα (66’ Σπατσίλ), Μέμιτς, Ντουροσίνμι (75’ Βίντρα), Αντού (41’ Σουαρέ).