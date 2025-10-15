Μενού

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Η δωδεκάδα των «πράσινων»

Αυτοί είναι οι δώδεκα παίκτες με τους οποίους θα πορευτεί ο Εργκίν Άταμαν στο ματς κόντρα στη Βιλερμπάν.

Εργκίν Αταμάν
Ο κόουτς του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η δράση στη Euroleague συνεχίζεται με τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» να μην αφήνει περιθώριο για μεγάλα διαστήματα χαλάρωσης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής όπου θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime και live η εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta.

