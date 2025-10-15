Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center Athens τη Βιελρμπάν απόψε (14/10) για την 4η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για το πρωτάθλημα της Basket League ενώ στην Euroleague έχουν δύο νίκες (με Μπάγερν εντός και Μπασκόνια εκτός) και μία ήττα από την Μπαρτσελόνα (εντός).
Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στον Σαμοντούροφ που έχει κάταγμα στο δάκτυλο ενώ το πιθανότερο είναι να έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν.
Οι Γάλλοι έχουν σημειώσει μία νίκη (επί της Μπασκόνια εντός) ενώ έχουν ηττηθεί από Βαλένθια (εντός) και Ρεάλ Μαδρίτης (εκτός).
