Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την εγκατάσταση της πρώτης κερκίδας του γηπέδου στον Βοτανικό

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο για την πρώτη κερκίδα που μπήκε στο γήπεδο του Βοτανικού ως ένα milestone στο τεράστιο αυτό έργο που εκτελείται.

Γήπεδο του Βοτανικού
Γήπεδο του Βοτανικού | Youtube/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ PANATHINAIKOS FC
Την επομένη της ήττας από τον ΠΑΟΚ με 2-0 για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, υπήρξε μία σημαντική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό όσον αφορά το θέμα του γηπέδου στον Βοτανικό.

Η μέρα αυτή είναι ξεχωριστή για τους «πρασίνους», αφού τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο που κατασκευάζεται στον Βοτανικό και μέχρι το τέλος της ημέρας θα τοποθετηθούν ακόμη 14. Το «τριφύλλι» μοιράστηκε ένα βίντεο στα social media του όπου φαίνεται ο γερανός να φτιάχνει την κερκίδα με την βοήθεια των εργατών.

