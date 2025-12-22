Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την εγκατάσταση της πρώτης κερκίδας του γηπέδου στον Βοτανικό

Την επομένη της ήττας από τον ΠΑΟΚ με 2-0 για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, υπήρξε μία σημαντική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό όσον αφορά το θέμα του γηπέδου στον Βοτανικό.
Η μέρα αυτή είναι ξεχωριστή για τους «πρασίνους», αφού τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο που κατασκευάζεται στον Βοτανικό και μέχρι το τέλος της ημέρας θα τοποθετηθούν ακόμη 14. Το «τριφύλλι» μοιράστηκε ένα βίντεο στα social media του όπου φαίνεται ο γερανός να φτιάχνει την κερκίδα με την βοήθεια των εργατών.
