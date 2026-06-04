Παναθηναϊκός: Βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις από το Game 1 κόντρα στον Ολυμπιακό

H KAE Παναθηναϊκός πέρασε στην αντεπίθεση με αφορμή τις αποφάσεις των διαιτητών στο Game 1 κόντρα στον Ολυμπιακό και παρουσίασε βίντεο με 18 αποφάσεις στις οποίες θεωρεί ότι αδικήθηκε.

Από το βίντεο δεν λείπει το καθοριστικό σφύριγμα της Βάσως Τσαρούχα στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, με την παράβαση που χρέωσε τον Κέντρικ Ναν και ενώ το σκορ ήταν 75-73 υπέρ των γηπεδούχων.

Δείτε το βίντεο: