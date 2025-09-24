Παναθηναϊκός: Δεν χρειάζεται άλλους συμβούλους, αλλά ανθρώπους που θα μπουν στη «φωτιά»

Φράνκο Μπαλντίνι, λοιπόν. Σύμβουλος, λέει. Τίνος; Του Γιάννη Αλαφούζου λέει. Να κάνει τι; Ελα ντε. ... Τα τελευταία εννιά χρόνια δεν έχει εργαστεί σε κάποια ομάδα ως «μόνιμο» στέλεχός της.
Στην προηγούμενη 15ετία, προφανώς ήταν στελεχάρα. Αλλιώς δεν θα τον εμπιστευόταν κοτζάμ Ρεάλ Μαδρίτης. Ούτε η Τότεναμ, ούτε η Ρόμα σε δυο διαφορετικές περιόδους (1999-2005 και 2011-2013). Κολλητός του Φάμπιο Καπέλο, λέει.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Σκιές για τα πραγματικά αίτια της αναβολής της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
- Σκληρό μήνυμα από την ηγεσία της Δικαιοσύνης για Πάνο Ρούτσι: «Οι συγγενείς να μην παρασύρονται»
- Απίστευτες εικόνες στη Βοιωτία: Η 62χρονη έβαλε σκυλιά να επιτεθούν σε δημοσιογράφο on air
- Έγκυος η Βέρα Μακρομαρίδου: Η φωτογραφία της ηθοποιού από «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.