Παναθηναϊκός: Δεν χρειάζεται άλλους συμβούλους, αλλά ανθρώπους που θα μπουν στη «φωτιά»

Φράνκο Μπαλντίνι, λοιπόν. Σύμβουλος, λέει. Τίνος; Του Γιάννη Αλαφούζου λέει. Να κάνει τι; Ελα ντε. ... Τα τελευταία εννιά χρόνια δεν έχει εργαστεί σε κάποια ομάδα ως «μόνιμο» στέλεχός της.

Στην προηγούμενη 15ετία, προφανώς ήταν στελεχάρα. Αλλιώς δεν θα τον εμπιστευόταν κοτζάμ Ρεάλ Μαδρίτης. Ούτε η Τότεναμ, ούτε η Ρόμα σε δυο διαφορετικές περιόδους (1999-2005 και 2011-2013). Κολλητός του Φάμπιο Καπέλο, λέει.

