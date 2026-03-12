Παναθηναϊκός: Δεσπόζει η παρουσία Λεσόρ στην 12άδα ενόψει Ζάλγκιρις - Ποιοι έμειναν εκτός

Ο Γάλλος σέντερ μπορεί να έδωσε το «παρών» στο Final Four του Άμπου Ντάμπι ωστόσο δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμος και αυτό αποδείχθηκε εκ των υστέρων καθώς ταλαιπωρήθηκε από οστικό οίδημα το οποίο τον κράτησε εκτός για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παρόλα αυτά, ύστερα από 450 ημέρες από τη στιγμή που τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια, είναι και πάλι έτοιμος στο 100%! Και γι' αυτόν τον λόγο συμπεριλήφθηκε εκ νέου στην 12άδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της 31ης αγωνιστικής κόντρα στην Ζάλγκιρις Κάουνας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr