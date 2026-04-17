Παναθηναϊκός – Εφές 97-62: «Πράσινος» περίπατος πριν τα Play In

Ένα πειθαρχημένο τρίτο δεκάλεπτο, απλοποίησε το έργο του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens και του εξασφάλισε με ρεκόρ 22-16 την έβδομη θέση, που του επιτρέπει να συνεχίσει την πορεία του προς τα πλέι οφ της Euroleague μέσα από τα Play In της διοργάνωσης, όπου θα βρει απέναντι του τη Μονακό (21/4, ΟΑΚΑ).

Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 97-62 την Αναντολού Εφές, στην 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου και πλέον περιμένουν τους Μονεγάσκους, τους οποίους αν κερδίσουν θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση από την έβδομη θέση που τους φέρνει αντιμέτωπους με μειονέκτημα έδρας με τη Βαλένθια.

Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα ολοκλήρωσε το εφετινό της ευρωπαϊκό ταξίδι με ρεκόρ 12-26 (19η θέση).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά από ένα νωθρό πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός «στραγγάλισε», κυρίως αμυντικά, την Αναντολού Εφές και με ένα απίθανο επιμέρους σκορ 26-5 γκρέμισε το όνειρο της τουρκικής ομάδας για ένα «διπλό», που θα της επέτρεπε να ολοκληρώσει την παρουσία της με ψηλά το κεφάλι.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο με 24 πόντους (career high) και 4/5 τρίποντα, ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν και 14 ο Ματίας Λεσόρ, όσους και ο Κένεθ Φαρίντ.

Από την Αναντολού, που παρατάχθηκε χωρίς τους Σέιν Λάρκιν, Πι Τζέι Ντόζιερ και Ερτσάν Οσμάνι (ήταν δεδομένη η απουσία των Αϊζάια Κορντινιέ και Γιώργου Παπαγιάννη), διασώθηκε ο Σέμους Χέιζερ με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62