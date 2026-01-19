Παναθηναϊκός: Εκτός οι Ναν και Μήτογλου με την Μπασκόνια, μέσα ο Ρογκαβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια στο Telekom Center Athens (20/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague, και ο Εργκίν Αταμάν καλείται να διαχειριστεί εκ νέου τις απουσίες των Κέντρικ Ναν και Ντίνου Μήτογλου.

Ο Ναν εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από κάκωση στην αριστερή ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να απουσιάσει και από το ματς με την Μπασκόνια.

