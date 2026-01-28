Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Χολμς - Το status του Ναν

Μία επιστροφή και μία απουσία είχε η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού (28/01), ενόψει της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία (30/01, 21:45).
Πιο συγκεκριμένα, κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε σήμερα ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, αφού ξεπέρασε πλήρως την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, ενώ ένα νέο πρόβλημα ήρθε να μπει στη λίστα του Έργκιν Άταμαν.
