Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Χολμς - Το status του Ναν

Μία επιστροφή και μία απουσία είχε η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού (28/01), ενόψει της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία (30/01, 21:45).

Πιο συγκεκριμένα, κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε σήμερα ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, αφού ξεπέρασε πλήρως την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, ενώ ένα νέο πρόβλημα ήρθε να μπει στη λίστα του Έργκιν Άταμαν.

