Μενού

Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Χολμς - Το status του Ναν

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κέντρικ Ναν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, την ώρα που εκτός έμεινε ο Χολμς, λόγω στομαχικών διαταραχών.

Reader symbol
Newsroom
Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Μία επιστροφή και μία απουσία είχε η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού (28/01), ενόψει της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία (30/01, 21:45).

Πιο συγκεκριμένα, κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε σήμερα ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, αφού ξεπέρασε πλήρως την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, ενώ ένα νέο πρόβλημα ήρθε να μπει στη λίστα του Έργκιν Άταμαν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ